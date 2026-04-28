Zwei Tote nach Schüssen: Zwei Tote nach Schüssen in Sachsen

Polizei: Schütze wohl unter den Opfern

Es herrsche keinerlei Gefahr für die Bevölkerung, weil es keine Hinweise auf einen flüchtenden Täter gebe, hieß es weiter. "Es ist davon auszugehen, dass sich der Schütze unter den drei Opfern befindet", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Einsatzkräfte seien mit einem großen Aufgebot am Tatort und sicherten unter anderem Spuren.