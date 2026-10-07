Bahnverkehr Bahn-Neubaustrecke Hannover-Hamburg nimmt wichtige Hürde

Über die Strecke wird der Hamburger Hafen mit Süddeutschland und dem europäischen Ausland verbunden. Nach DB-Angaben fährt jeder vierte Güterwagen in Deutschland ab oder nach Hamburg.

Geplante Neubaustrecke

Die Bahn setzt neben einer Generalsanierung der bestehenden Strecke auch auf einen Neubau. Auf der Karte betrachtet macht die Bestandsstrecke – die über Lüneburg, Uelzen und Celle führt – einen Knick nach Osten. Die geplante zweigleisige Neubaustrecke soll direkter und eher senkrecht verlaufen – teils entlang der A7. Diese von der Bahn favorisierte ICE-Trasse soll über Soltau und Bergen führen, für bis zu 250 km/h ausgelegt sein und den Fern- und Güterverkehr von der bestehenden Strecke abziehen. Unter anderem soll die Fahrtzeit zwischen Hamburg und Hannover um 18 Minuten verringert werden.

Proteste in Niedersachsen

Niedersachsens Landesregierung ist uneins bei der Frage, wie die Strecke modernisiert werden soll. Die SPD-Seite um Ministerpräsident Olaf Lies pocht seit Jahren auf einen Ausbau statt Neubau – er selbst hatte als Verkehrsminister vor Jahren ein Dialogforum auf den Weg gebracht, das sich letztlich für die Ausbauvariante "Alpha-E" aussprach. Die Bahn plane dagegen etwas, "was 30 Jahre überhaupt nicht die Chance hat, zu wirken, wenn es denn überhaupt Chance auf Umsetzung hat", sagte Lies in diesem Sommer. Die Grünen als Koalitionspartner halten unterdessen einen Neubau für "richtig und überfällig", wie die Fraktion Mitte September mitteilte.

Auch die oppositionelle CDU-Fraktion "steht klar zu Alpha-E", wie Fraktionschef Sebastian Lechner im September sagte. Diese Variante genieße die größte Akzeptanz und sei am schnellsten zu realisieren.

Wie es weitergeht – und wie teuer das Projekt wird

Nach der Bestätigung des Vorhabens durch den Bundestag folgen die weiteren sogenannten Leistungsphasen. Dabei geht es um die sogenannte Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Es kann noch viele Jahre dauern, bis es eine Baugenehmigung gibt und dann die Bagger rollen.

Aus dem Bericht der Vorplanung ergibt sich folgender Fahrplan: Im Jahr 2034 sollen die Planfeststellungsunterlagen eingereicht werden, im Jahr 2036 soll der Baubeginn erfolgen – die Strecke soll dann im Jahr 2050 fertig sein.

Gesichert werden muss dann noch die Finanzierung. Laut Bericht zur Vorplanung rechnet die Bahn mit Kosten von mindestens rund neun Milliarden Euro. Werden Forderungen aus der Region erfüllt, kann das Projekt noch deutlich teurer werden.

Generell gilt: Die verschiedenen Leistungsphasen der Planung müssen finanziert werden. Der "große Brocken" fällt dann erst bei Baubeginn an.