Thüringen ist bundesweiter Spitzenreiter beim Anteil pädagogisch qualifizierter Fachkräfte in Kitas. Der Anteil an Personal mit mindestens einschlägigem Fachschulabschluss lag im März 2024 bei 94 Prozent, wie aus dem „Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme“ der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Damit liegt Thüringen deutlich über dem bundesweiten Mittelwert von 72 Prozent. Die Ost-Länder schneiden im Ländervergleich mit Ausnahme Berlins auch insgesamt besser ab als der Rest der Bundesrepublik: Auf dem bundesweit zweiten Rang folgt Sachsen mit 92 Prozent, dahinter Brandenburg mit 91 Prozent.