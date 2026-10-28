Prozesse Frauen betäubt, vergewaltigt - Haft und Sicherungsverwahrung

Als "Zeppelin 70" in Chats unterwegs

Ins Visier der Ermittler geriet der Berliner nach einem Hinweis der Polizei in Verden an der Aller in Niedersachsen. Der Angeklagte soll Chat-Partner eines Mannes dort gewesen sein, gegen den Anfang 2025 ermittelt wurde. Dieser soll sich an seiner Frau vergangen haben.

Das erinnert an den weltweit bekanntgewordenen Fall der Französin Gisèle Pelicot, die von ihrem damaligen Ehemann über knapp zehn Jahre immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und Dutzenden Fremden zur Vergewaltigung angeboten worden war.

Der Angeklagte soll in einschlägigen Chats als "Zeppelin 70" unterwegs gewesen sein. Dort soll er sich auch nach Möglichkeiten erkundigt haben, wie man Frauen betäuben kann, um sich dann an ihnen zu vergehen. Eine "extreme Entmenschlichung" habe sich in Täter-Chatgruppen gezeigt, in denen der Angeklagte unterwegs gewesen sei, schilderte eine Ermittlerin. Frauen seien als "Ware gehandelt worden".

Kamera in Dauerbetrieb

Bei zwei Durchsuchungen im Juni 2025 und März 2026 in seiner Wohnung wurden nach Angaben eines Polizeibeamten "sehr, sehr viele Datenträger" sichergestellt. Eine Kamera sei im Schlafzimmer fest installiert gewesen in Richtung Bett und auf "24/7" in Betrieb gewesen. Die Polizisten stießen auf penibel geführte Unterlagen zu Aufnahmen. Zudem wurden Schlafmittel, Spritzen und Kanülen in Kisten und Koffern sichergestellt.

Mit dem Urteil folgte das Gericht im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die 13 Jahre Haft sowie anschließende Sicherungsverwahrung beantragt hatte. Der Verteidiger plädierte auf eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als acht Jahren und forderte, eine mögliche Sicherungsverwahrung allenfalls vorzubehalten. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.