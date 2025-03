Ausstellungen geplant

Neben zahlreichen Veranstaltungen wie Vorträgen und Aktionstagen rund um den Bauernkrieg und die Demokratie sind etwa Ausstellungen im schwäbischen Freilichtmuseum Illerbeuren und im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg geplant. Die Stadt Memmingen und die Gemeinde Durach im Oberallgäu wollen durch Foren die Beteiligung ihrer Bürger an demokratischen Prozessen fördern. Das Frauenmuseum Hittisau in Vorarlberg wiederum entwickelt eine Ausstellung zum Thema "Frauen, Frieden, Freiheit, Demokratie". In Baden-Württemberg beteiligt sich der Landkreis Ravensburg mit verschiedenen Angeboten an der Reihe.