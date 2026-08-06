Schleswig-Holstein Totes Kleinkind in Preetz gefunden

Die Eltern hatten das autistische Mädchen gestern Mittag als vermisst gemeldet. Zahlreiche Polizisten und Feuerwehrleute, aber auch Anwohner hatten bis zum frühen Donnerstagmorgen ohne Erfolg nach dem Kind gesucht. Auch ein Hubschrauber und Drohnen kamen zum Einsatz. Um 7.00 Uhr am Morgen nahmen etliche Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel und der Bereitschaftspolizei aus Eutin die Suche wieder auf. Gegen 9.30 wurde das tote Kind gefunden.