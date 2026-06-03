Mit Filmen wie "Der Himmel über Berlin", "Buena Vista Social Club" und "Perfect Days" ist Wenders einer der angesehensten Filmemacher Deutschlands geworden. Mit Kinski hatte er auch das Roadmovie "Paris, Texas" gedreht. Die Deutsche Filmakademie verlieh ihm den diesjährigen Ehrenpreis.

Welche Szenen noch umstritten sind

Kinski war schon beim Tatort "Reifezeugnis" aus dem Jahr 1977 gegen eine Nacktszene vorgegangen. Damals verkörperte sie als Jugendliche eine Schülerin, die ein Verhältnis mit ihrem Lehrer hat. Ihr Anwalt Schertz bestätigte, dass es bei dem Film von Wolfgang Petersen eine Einigung mit dem NDR gab, ohne Details zu nennen. Auch der NDR äußerte sich nicht weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Schauspielerinnen und Schauspieler im Nachhinein problematische Dreharbeiten und sexualisierte Darstellungen kritisieren. Als große Entgleisung gilt bis heute eine Sexszene zwischen Marlon Brando und Maria Schneider in Bernardo Bertoluccis Film "Der letzte Tango in Paris" (1972). Später sagte Schneider: "Ich fühlte mich verletzt und, um ehrlich zu sein, ein wenig fühlte ich mich auch vergewaltigt, und zwar durch beide, Marlon und Bertolucci."

Ein weiteres prominentes Beispiel ist die US-amerikanische Schauspielerin Brooke Shields, die im Alter von 14 Jahren in "Die blaue Lagune" (1980) einen Teenager verkörperte, der zum ersten Mal Sex hat. Später kritisierte sie in einer Doku, dass der Film damals ihr sexuelles Erwachen ausgenutzt habe.