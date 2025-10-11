Gießen - Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen mehrere Schüsse abgegeben. Mehrere Personen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.
Deutschland Schüsse auf Marktplatz in Gießen - mehrere Verletzte
dpa 11.10.2025 - 18:05 Uhr
Gießen - Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen mehrere Schüsse abgegeben. Mehrere Personen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.