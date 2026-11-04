Janoschs Kinderbücher sind ein Gegenentwurf zur eigenen Vergangenheit, die der Künstler später zu verdrängen suchte, indem er sich mit Alkohol betäubte. Sein eigenes Paradies schuf er auf Papier. Bunt und naiv, mit skurrilen Wesen, die füreinander einstehen und sich gegen Unrecht und Obrigkeiten wehren.

Vom Engel "zu den Sternen getragen"

Trotzdem sind seine Figuren keine Tugendbolde. In der Weihnachtsgeschichte "Der alte Mann und der Bär" etwa gehen fromme Kirchgänger achtlos an den Bedürftigen vorbei. Es bräuchte nicht viel, um jemanden glücklich zu machen, ist Janosch überzeugt. Seine Figuren schwelgen in simplen Genüssen: Waldbeerenkompott mit Honig, Springforelle mit Mandelkernsoße oder selbst gesammelten Pilzen.

Erst Himmelfahrt, dann Sintflut

Sein privates Paradies fand Janosch vor Jahrzehnten auf Teneriffa, wo er mit seiner Frau Ines lebte. Sein Lieblingsplatz: "Immer Hängematte", vertraute er seiner Biografin an. Dort lebte er ein einfaches Leben, wie er der Deutschen Presse-Agentur zu seinem 85. Geburtstag am 11. März 2016 erzählte, "mit Essen, und ich trinke diesen Wein. Und ich pflanze im Garten Kartoffeln zum Beispiel." Sein größter Wunsch damals: "Dass ich hier ewig so sitzen kann und die Sintflut erst kommt, wenn ich ganz weg bin. Also NACH meiner Himmelfahrt."