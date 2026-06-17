Werner nicht erste Wahl

Für Werner hatte Leipzig erst im Sommer 2025 rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen gezahlt. Zwar unterschrieb der Coach damals nur für zwei Jahre, die Intention war aber durchaus eine langfristige Zusammenarbeit.

Eigentlich sollte Cesc Fàbregas verpflichtet werden, doch der Spanier blieb bei seinem Club Como 1907 und führte diesen in der abgelaufenen Spielzeit in die Champions League.