Hamburg/Eningen unter Achalm - Vor seinem Tod in Hamburg soll ein 68 Jahre alter Mann seinen Schwiegervater und seine Frau in seiner Heimatgemeinde Eningen unter Achalm (Baden-Württemberg) erschossen haben. Die Leichen waren unter der Wohnanschrift des Mannes gefunden worden, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde später tot in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie aufgefunden.
Deutschland Mann soll Frau und Schwiegervater in Eningen getötet haben
dpa 10.11.2026 - 15:55 Uhr