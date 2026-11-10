Hamburg/Eningen unter Achalm - Vor seinem Tod in Hamburg soll ein 68 Jahre alter Mann seinen Schwiegervater und seine Frau in seiner Heimatgemeinde Eningen unter Achalm (Baden-Württemberg) erschossen haben. Die Leichen waren unter der Wohnanschrift des Mannes gefunden worden, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde später tot in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie aufgefunden.