Olympische Winterspiele Lochner siegt auch im Viererbob - "Moment für die Ewigkeit"

Vor zwei Jahren hatte Margis seine Karriere eigentlich schon beendet. Dann gab er sein Comeback bei Lochner - ganz zum Unmut seinen langjährigen Chefs Friedrich. Dieser grübelt nun selbst über seine Zukunft. Der Familienrat tagt in Kürze im sächsischen Pirna. Es wird nach dpa-Informationen erwartet, dass er mindestens noch ein Jahr weitermacht - bis zur WM im Februar in Lillehammer.

Gold-Hansi will endlich feiern: "Das deutsche Haus brennt"

Nach dem Sieg im kleinen Schlitten war der Ur-Bayer Lochner schon grantig, weil der Zeitplan keine Gold-Feiern zugelassen hatte. Das will er jetzt mit rund 50 Freunden nachholen. "Das deutsche Haus brennt", kündigte er an. "Es sind so viele Leute da. In Korea und China haben wir das Vergnügen ja nicht gehabt. Jetzt ist es quasi vor der Haustür", meinte "Gold-Hansi", dessen Frau Hannah die Triumphfahrt an der Bahn verpasste, weil sie sich um Söhnchen Jonas kümmern musste.