Nachfolge offen

Üblicherweise sollten Justizminister ausgebildete Volljuristen sein. Damit kommen theoretisch mehr als ein Dutzend CSU-Landtagsabgeordnete infrage. Mit entscheidend könnte am Ende auch die Herkunft des oder der Neuen sein.

Wie Eisenreich aus München kommt beispielsweise der Abgeordnete Josef Schmid. Sollte Oberfranken, das im Moment ministerlos ist, zum Zuge kommen, stünde mit dem parlamentarischen Geschäftsführer Michael Hofmann ein Jurist bereit. Winfried Bausback war schon einmal Justizminister - allerdings ist Unterfranken schon mit Gesundheitsministerin Judith Gerlach vertreten.