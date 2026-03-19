Leipziger Buchmesse Katerina Poladjan mit Preis der Leipziger Buchmesse geehrt

Was folgt auf Brutalismus und Turbokapitalismus?

Zur Recherche für den Roman sei sie nun wieder an den Goldstrand gereist. Die brutalistischen Hotels aus sozialistischen Zeiten seien in der turbokapitalistischen Verwirrung der 90er Jahre abgerissen und durch quietschbunte Bauten ersetzt worden. "Und das wiederum bröckelt jetzt auch. Und das war für mich auch eine Frage, also rein auf der Ebene der Architektur: Welche Vision einer Zukunft haben wir eigentlich noch?"