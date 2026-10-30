Verbraucherpreise Tankrabatt dämpft Inflation - aber noch keine Entwarnung

Um den Preisauftrieb zu bremsen, hat die EZB im laufenden Jahr bereits zwei Mal die Leitzinsen angehoben. "Verändert sich die Lage nicht, wird die EZB im Dezember aller Voraussicht nach mit einer weiteren Zinsanhebung gegensteuern", meint Stephanie Schoenwald, Ökonomin bei KfW Research.
Nach Einschätzung der EZB müssen sich die Menschen im Euroraum bis mindestens 2027 auf eine erhöhte Inflation einstellen. Und auch für Deutschland rechnen führende Wirtschaftsforschungsinstitute damit, dass die Teuerung von 2,8 Prozent in diesem Jahr auf 3,2 Prozent 2027 steigt.