Straßkirchen (dpa/lby) - Nach dem Angriff auf Fahrgäste in einem ICE im niederbayerischen Straßkirchen ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Der 20 Jahre alte Syrer sei der gefährlichen Körperverletzung in vier Fällen verdächtig, teilte die Polizei mit. Der Mann befinde sich noch in einem Krankenhaus.