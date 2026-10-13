Umgang mit Antisemitismus: Grüne und SPD in Berlin unterbrechen Sondierungen mit Linken

Umstrittene Abgeordnete

Unter den Unterzeichnern der Erklärung ist auch die frisch ins Parlament gewählte Abgeordnete Vanessa Emde. Sie hatte im Wahlkampf stark auf das Thema Palästina-Solidarität gesetzt und wegen ihrer israelkritischen Positionen mehrfach Diskussionen ausgelöst. Kritiker werfen ihr vor, nicht zum Existenzrecht Israels zu stehen. Vor diesem Hintergrund wurde spekuliert, dass sie womöglich nicht die Linke-Fraktion aufgenommen wird. Womöglich erwarteten das auch Grüne und SPD. Das bewahrheitete sich aber nicht.