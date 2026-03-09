Rostock - Die Staatsanwaltschaft Rostock hat fünf Monate nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ihre Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen und Anklage wegen Mordes gegen die in Untersuchungshaft sitzende Tatverdächtige erhoben. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen bestehe der hinreichende Verdacht, dass die Angeschuldigte das ihr gut bekannte Kind aus dem Haus gelockt und an einem Teich mit mindestens sechs Messestichen getötet habe, teilten die Rostocker Staatsanwaltschaft und die Polizei mit.