Justiz: Anklage gegen Ex-Minister Scheuer: Vorwurf Falschaussage

Der ehemalige CSU-Politiker hatte den seit 2022 juristisch verfolgten Vorwurf damals bestritten. Der "Bild"-Zeitung sagte er jetzt: "Die Entscheidung, nun Anklage zu erheben, ist für mich nicht nachvollziehbar und macht mich betroffen. Die Motive und der Zeitpunkt für die Anklage sind mir unverständlich und erscheinen mehr politisch motiviert. Nach einer so langen Zeit der Untersuchung nutzt der Staatsanwalt genau das sogenannte mediale "Sommerloch‘" für die Anklageerhebung." Für eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur war Scheuer zunächst nicht zu erreichen.