Karlsruhe - Unter anderem wegen Spionageverdachts und Landesverrats muss Ex-BND-Präsident August Hanning in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe habe den Haftbefehl gegen den 80-Jährigen in Vollzug gesetzt, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Hannings früherer Büroleiter soll ihn mit Infos des BND versorgt haben, die der Ex-BND-Chef gewinnbringend für seine Beratertätigkeit genutzt haben soll. Auch prüfen die Ermittler, ob Hanning in einem Fall die Infos für eine Analyse für einen ausländischen Nachrichtendienst verwendet hat.