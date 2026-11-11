Verbraucherschutz EU-Kommission will Abo-Kündigungen im Netz erleichtern

Verbraucher sollen auch dann alle ihre Rechte behalten, wenn KI-Agenten im Netz für sie einkaufen. Gleichzeitig sollen die Regeln dem Vorschlag zufolge sicherstellen, dass Verbraucher die Kontrolle über die Aktionen des KI-Agenten haben. So sollen sie etwa eine Preisgrenze festlegen können. Unternehmen soll es zudem verboten sein, bestimmte Produkte oder auch Rabatte nur für den Kauf per KI-Agent anzubieten.

Deutsche Verleger "entsetzt" über Vorschlag

Insbesondere die neuen Vorschriften für Unternehmen mit Abo-Modellen lösten in Deutschland heftige Reaktionen aus. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und der Medienverband der freien Presse (MVFP) hatten den Vorschlag bereits vor seiner offiziellen Vorstellung scharf kritisiert.

Die Vorschläge belasteten mit neuen Informationspflichten und Verboten erfolgreicher Abo-Modelle das Digitalgeschäft der Presse. "Wir sind entsetzt, dass die Kommission erneut die publizistischen und ökonomischen Rahmenbedingungen der freien Presse nicht verbessert, sondern erheblich verschlechtert", teilten die Verbände mit.

Brüssel will selbst ermitteln können

Die EU-Kommission schlägt zudem vor, künftig selbst Ermittlungen gegen Unternehmen führen zu dürfen, die sich nicht an die Verbraucherschutzregeln halten. Bisher liegt die Durchsetzung dieser Rechte weitgehend bei den nationalen Behörden.

In bestimmten grenzüberschreitenden Fällen mit besonders hohem Schadensaufkommen soll die Kommission dem Vorschlag nach Geldbußen verhängen können. Bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens sollen dann als Strafe möglich sein.

Mit den Vorschlägen der EU-Kommission müssen sich nun das Europaparlament und die Mitgliedstaaten beschäftigen. Bis eine Einigung zu dem umfangreichen Gesetzespaket gefunden ist, können Monate oder sogar Jahre vergehen.