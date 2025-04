Seit fünf Tagen ist Entertainer Jan Böhmermann mit einem E-Scooter von Köln nach Chemnitz, in die aktuelle Kulturhauptstadt Europas, unterwegs. Und bei der von einem ZDF-Magazin-Royale-Team begleiteten Reise, die unter der Überschrift „Deutschland – eine Erfahrung“ steht, wollte er eventuell auch in Bad Salzungen und Meiningen Halt machen. So zumindest hat es der 44-Jährige vor seinem Start auf Instagram verkündet.