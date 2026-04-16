Nach ersten Erkenntnissen bestehe die Möglichkeit, dass die betroffenen Personen nacheinander in eine Grube gestiegen und dort verunglückt seien. Als mögliche Ursache werde derzeit unter anderem Kohlenstoffdioxid (CO2) in Betracht gezogen. Erkenntnisse zur genauen Ursache des Unglücks liegen nach Auskunft des Ministeriums bisher nicht vor.