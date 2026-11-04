Musik Dirigent Herbert Blomstedt stirbt im Alter von 99 Jahren

"Ich hatte viele Freunde in den Orchestern, die ich geleitet habe", bekannte Blomstedt in einem dpa-Interview 2017. Seine besten Freundschaften habe er aber abseits der Klangkörper gepflegt. Sein Bruder sei ein großes Vorbild gewesen. "Wir waren unzertrennlich, ich habe ihn sehr bewundert."

Dankbar sei er auch für seine 2003 gestorbene Frau Traute: "Sie liebte die Musik und war in jedem meiner Konzerte, auch wenn sie die Werke schon oft gehört hatte. Sie konnte nicht genug davon kriegen. Sie hat mir vier Töchter geschenkt, wunderbar verschiedene Menschen, die mir alle nahestehen."

Musikalische Neugier blieb ein bestimmendes Wesensmerkmal für Blomstedt. "Ich entdecke auch in Werken, die ich oft gespielt habe, immer wieder Neues", betonte der Musiker. Eigentlich habe er jeden Tag etwas Neues machen wollen und Gänsehaut bei vielen Werken bekommen. "Man muss so empfänglich und so sensibel sein, dass man mit Respekt und Dankbarkeit vor einem Werk steht. Man darf nie in Routine verfallen."

Es sind genau diese Eigenschaften, die Musiker so sehr an Blomstedt bewunderten: sein phänomenales Gedächtnis, seine geistige Frische, seinen Fleiß und seine Disziplin, seine menschliche Wärme.

"Ich bin für alles dankbar, für mein ganzes Leben", sagte Blomstedt im Rückblick. Nie habe er sich in seiner Laufbahn eine Chefposition gesucht oder sich dafür beworben. "Sie sind immer zu mir gekommen." Dennoch sei er von Selbstzweifeln geprägt gewesen: "Ich habe mir stets die Frage gestellt, ob ich gut genug bin, um ein Orchester anzuführen." Das sei bis ins Alter so geblieben.

Wenn er gemerkt habe, dass Musiker dankbar für seine Anwesenheit waren, habe ihn das sehr beflügelt. Er habe seine Aufgabe mal darin gesehen, "dass die Musik möglichst viel sagt und ich möglichst wenig".