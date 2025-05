Aus der Kölner Leitstelle der Polizei hieß es, dass der Funk nur eine knappe Viertelstunde ausgefallen sei, nun aber wieder genutzt werden könne. Auch in Thüringen funktioniere der Digitalfunk an einigen Stellen schon wieder, bestätigte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums. In Schleswig-Holstein ist der Digitalfunk den Angaben nach in Flensburg und Kiel wieder in Betrieb.