Leitindex: Optimismus an der Börse - Dax erstmals über 27.000 Punkten

Anleger setzten auch auf künftige Gewinne

Kurz darauf folgte Ernüchterung. Im Mittelpunkt standen Sorgen um die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI). Anleger befürchteten, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten strengere Auflagen den Ausbau von Rechenzentren bremsen und Projekte verzögern könnten.

Noch immer stehen die Kurszuwächse auch im Gegensatz zu manch schlechter Nachricht aus der deutschen Wirtschaft. Insbesondere in der Industrie streichen Unternehmen Tausende Arbeitsplätze. Die Blicke der Investoren richten sich oft aber nicht auf die aktuelle Lage, sondern auf künftige Gewinne der 40 Dax-Konzerne.