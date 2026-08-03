Börsen Dax auf Rekordhoch - Neue Gespräche USA-Iran angekündigt

Frankfurt/Main - Die Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien USA und Iran hat den Dax auf Rekordhöhe getrieben. Der deutsche Leitindex stieg zum Handelsauftakt am Montag auf 25.912,59 Punkte - plus 1,11 Prozent - und damit über das Anfang Juli erreichte Rekordhoch von 25.900,10 Punkten.



US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt. Daraufhin gaben die Ölpreise zu Wochenbeginn kräftig nach. Dadurch wurden die Sorgen vor einer steigenden Inflation und höheren Leitzinsen geringer. Auftrieb gab es zuletzt durch eine deutliche Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien.