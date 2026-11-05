Düsseldorf - Die Ära des neuen Eishockey-Bundestrainers André Rankel hat vielversprechend und mit einem Prestigeerfolg begonnen. Zum Auftakt des Deutschland Cups in Düsseldorf gab es ein 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes. Stefan Loibl (33. Minute) von den Straubing Tigers, Colin Ugbekile (40.) von den Iserlohn Roosters und Schweden-Legionär Wojciech Stachowiak (48.) von Örebro HK schossen vor 5.101 Zuschauern den verdienten Auftaktsieg unter Rankel beim Vier-Nationen-Turnier heraus. Der in der Liga derzeit überragende Jonas Neffin von den Eisbären Berlin im deutschen Tor blieb zudem auch bei seinem Länderspieldebüt ohne Gegentreffer.