Deutschland Cup Eishockey-Neustart unter erschwerten Bedingungen

Düsseldorf - Von einer gewünschten Aufbruchstimmung ein halbes Jahr vor dem Start der Heim-WM ist in Düsseldorf wenig zu spüren. Vor dem Start des Deutschland Cups am Donnerstag muss der neue Eishockey-Bundestrainer André Rankel Fragen zur Wiedereingliederung russischer Mannschaften anstatt zum Neustart nach der Trennung von Harold Kreis beantworten. "Natürlich hätte ich mir da auch eine andere Entscheidung gewünscht", sagte Rankel am Mittwoch nach dem deutschen Training. "Aber in der Kabine ist das jetzt kein Thema mehr. Wir können nur das kontrollieren, was wir kontrollieren können."