Deutschland Cup Eishockey-Neustart unter erschwerten Bedingungen

Neu-Bundestrainer Rankel: "Ergebnis zweitrangig"

Neben den 2023-Vize-Weltmeistern Leon Hüttl (Ingolstadt), Fabio Wagner (München) und Wojciech Stachowiak (Örebro/Schweden), Ex-NHL-Stürmer Tobi Rieder und dem Olympia-Silbergewinner von 2018, Yasin Ehliz (beide München), ist im erst 17 Jahre alten Max Calce (Mannheim) auch ein Supertalent dabei, das allerdings außerhalb des Eishockeys auch noch unbekannt ist.

Daraus ergibt sich ein bemerkenswerter Ansatz Rankels für das Turnier, das eine Euphorie entfachen sollte: "Das Ergebnis ist für mich in jedem Spiel jetzt erstmal zweitrangig. Mir geht es um die Art und Weise, um das Auftreten. Wie wir als Mannschaft agieren."