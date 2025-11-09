Deutschland Cup Eishockey-Nationalspielerinnen dringen auf bessere Förderung

Landshut - Die deutschen Eishockey-Nationalspielerinnen haben nach dem Sieg beim Deutschland Cup Verbesserungen in der Jugendarbeit gefordert. Kapitänin Daria Gleißner forderte zudem die Männer-Proficlubs der Deutschen Eishockey Liga konkret auf, sich nach dem Vorbild der Bundesliga-Clubs im Fußball auch mehr im Frauenbereich zu engagieren. "Ich sage nicht, dass alle Clubs jetzt was machen sollen. Aber zwei, drei Clubs mehr wären schon gut", sagte Gleißner der Deutschen Presse-Agentur in Landshut.