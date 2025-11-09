Deutschland Cup Eishockey-Nationalspielerinnen dringen auf bessere Förderung

Viele weibliche Talente gehen im Teenager-Alter verloren

Wegen der ihrer Meinung nach unzureichenden Mädchenförderung im Jugendbereich gingen nach Angaben von Gleißner viele Talente verloren. "Die Mädchen im Bereich von 13, 14, 15 oder Jahren - da ist es schwer, die bei Laune zu halten. Bei den Jungs werden die keine Eiszeit mehr bekommen und bei den Frauen ist es einfach noch zu früh", sagte die DEB-Kapitänin, die mit ihrem Team am Samstag durch einen 9:1-Kantersieg gegen Ungarn den Sieg beim Deutschland Cup verteidigt hatte.