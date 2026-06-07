Oberbürgermeisterwahl: CDU-Kandidat gewinnt OB-Wahl in Aue gegen Rechtsextremen

Wer sind die "Freien Sachsen"?

Sein Kontrahent von den "Freien Sachsen" war Mitbegründer der "Freien Sachsen", deren Vize er heute ist. Laut dem sächsischen Verfassungsschutz handelt es sich um eine "als Partei organisierte Gruppierung von Neonationalsozialisten, Die-Heimat-Funktionären und weiteren Szeneangehörigen oder -sympathisanten". Ihre verfassungsfeindlichen Aktivitäten richteten sich gegen den Bestand des Bundes, heißt es. So strebe die Partei mehr Autonomie für Sachsen an - notfalls auch einen "Säxit" in Anlehnung an den Brexit genannten Ausstieg des Vereinigten Königreiches aus der EU. Sachsen wird dabei nicht nur in den heutigen Grenzen verstanden, sondern in denen des einstigen Königreichs.