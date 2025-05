53-Jährige galt als mögliche Nachfolgerin des Regierungschefs

Das Amt der Innenministerin trat die 53-Jährige vor rund 5 Monaten nach der Landtagswahl 2024 an. Zuvor war sie Finanzministerin in Brandenburg. Lange wurden vor der Affäre große Chancen eingeräumt, Brandenburgs Ministerpräsidenten Woidke zu beerben. Sie galt als seine Vertraute und ist seine Stellvertreterin an der Spitze der Landes-SPD.