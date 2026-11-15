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Deutschland: Bilder des Tages
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Papst Leo XIV. nimmt an einer Zusammenkunft in Peru teil. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa