Deutschland Bilder des Tages

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dpa
09.07.2026 - 04:30 Uhr
Eine Frau sonnt sich an einem Sommertag mit hohen Temperaturen in Pamplona.
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Eine Frau sonnt sich an einem Sommertag mit hohen Temperaturen in Pamplona.
(Foto: MIguel Oses/AP/dpa)
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