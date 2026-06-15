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Deutschland Bilder des Tages

Deutschland: Bilder des Tages
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Konzentriert scheint US-Präsident Donald Trump einen Kampf bei den UFC Freedom 250 zu verfolgen Foto: Alex Brandon/AP Pool photo/dpa