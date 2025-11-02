 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Unterhaltung

  4. Bilder des Tages

Deutschland Bilder des Tages

Deutschland: Bilder des Tages
1
Rettungskräfte arbeiten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Huntingdon in England, nachdem mehrere Personen niedergestochen worden waren. Foto: Chris Radburn/PA Wire/dpa