Deutschland Bilder des Tages

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dpa
02.08.2026 - 03:10 Uhr
Eine „Morenada“-Tänzerin tritt in La Paz auf.
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Eine „Morenada“-Tänzerin tritt in La Paz auf.
(Foto: Juan Karita/AP/dpa)
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