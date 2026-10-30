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Deutschland Bilder des Tages

Deutschland: Bilder des Tages
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US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump bei einer Halloween-Veranstaltung. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa