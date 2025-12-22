 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Unterhaltung

  4. Bilder des Tages

Deutschland Bilder des Tages

Deutschland: Bilder des Tages
1
Applaus für Leo Neugebauer: Baden-Baden kürt den Zehnkämpfer zum Sportler des Jahres 2025 Foto: Uli Deck/dpa