2024 gab es mit im Mittel 1.675 Stunden überdurchschnittlich viel Sonnenschein. Der erste Sommertag - mit einer Temperatur über 25 Grad Celsius - wurde bereits am 5. April erreicht. Einen Tag später wurden in Ohlsbach in Baden-Württemberg sogar mehr als 30 Grad Celsius registriert. "So früh im Jahr war es noch nie so heiß", sagte Becker. "Extremtage sind immer häufiger Zahltage für Versäumnisse im Klimaschutz", sagte Becker.