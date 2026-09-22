Nach Wahldebakel: Berlins SPD-Fraktionschef tritt nicht wieder an

"Die Menschen schreiben uns in unseren Kernfeldern keine Kompetenzen mehr zu und wissen nicht, wofür wir stehen. Sie vertrauen uns nicht mehr", so der SPD-Politiker, der 15 Jahre lang an der Spitze der Fraktion im Landesparlament stand. Nach einer solchen Zäsur könne man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. "Die SPD hat weder sachlich noch personell überzeugt", so sein selbstkritisches Fazit.