Grundsätzlich stehen die Freien Wähler vor der schwierigen Aufgabe, die Lücke, die Aiwangers plötzlicher Tod gerissen hat, wenigstens einigermaßen zu füllen. Denn Aiwanger war nicht nur auf dem Papier Bundes- und Landesvorsitzender, Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident gleichzeitig. Er war weit über Bayern hinaus quasi seit zwei Jahrzehnten das Gesicht und die prägende Figur der Freien Wähler - deren Erfolg war auch persönlich mit ihm verknüpft. Politikwissenschaftler hatten deshalb zuletzt erklärt, dass es schwierig bis unmöglich sei, das Vakuum zu füllen. Es gehe dabei um die Zukunft der Partei.