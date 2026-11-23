München - Nach dem plötzlichen Tod ihres langjährigen Vorsitzenden Hubert Aiwanger wollen die Freien Wähler dessen Spitzenämter auf mehrere Schultern verteilen. Bundeschef und einer von zwei Landesvorsitzenden soll Bayerns Digitalminister Fabian Mehring werden. Den Co-Landesvorsitz als Teil einer Doppelspitze soll jemand aus dem Kreis der Kommunalpolitiker übernehmen, wie die Freien Wähler nun mitteilten. Neuer Wirtschaftsminister in Bayern soll der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt werden, neuer stellvertretender Ministerpräsident Umweltminister Thorsten Glauber.