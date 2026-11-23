München - Nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger soll Bayerns Digitalminister Fabian Mehring neuer Bundes- und Landesvorsitzender der Freien Wähler werden - auf Landesebene als Teil einer neuen Doppelspitze. Den Co-Vorsitz in Bayern soll jemand aus dem Kreis der Kommunalpolitiker werden, wie die Freien Wähler in München mitteilten. Die finalen Entscheidungen fallen bei Wahlen auf der nächsten Bundes- und der nächsten Landesversammlung.