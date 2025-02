Grammel machte gerade in jener Saison, die er in Eigenregie bestreiten musste, einen "großen Schritt", wie er sagt. "Das eine Jahr war sehr teuer, aber auch sehr nachhaltig." Er habe "viel daraus gelernt". Vor allem, den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren. Es sei ein "Kehrpunkt in seiner Karriere" gewesen.