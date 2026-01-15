Die Überraschung kommt zum Jahresbeginn. Für die Meininger Museen und die Stadt Meiningen ist es eine überaus freudige: Das Deutsche Theatermuseum Meiningen wird Wirklichkeit. Nachdem 2024 der Bund bereits 3,5 Millionen Euro aus dem Programm „Investitionen in national bedeutsame Kultureinrichtungen“ bewilligte, hat nun auch der Freistaat Thüringen seine finanzielle Unterstützung in gleicher Höhe mit dem Landeshaushalt beschlossen. Damit ist die Grundlage geschaffen, um die historischen Räume im Schloss Elisabethenburg und die benachbarte Reithalle umfassend zu sanieren und dort das „Deutsche Theatermuseum Meiningen“ einzurichten.