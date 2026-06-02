Deutsches Spielzeugmuseum: Erinnerung an Kindheitstage

Das Deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg und der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein laden am Freitag, den 12. Juni, zu einem ganz besonderen Nachmittag für Senioren und Kulturliebhaber ein. Von 14 bis 16 Uhr steht das Museum ganz im Zeichen der regionalen Identität und der traditionsreichen itzgründischen Sprache. Unter dem herzerwärmenden Motto „Lieblingsspielzeuch“ sind alle Gäste herzlich dazu eingeladen, ihr eigenes liebstes Spielzeug aus Kindheitstagen mitzubringen, teilen die Veranstalter mit.