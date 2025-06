München (dpa/lby) - Führungswechsel in Deutschlands größtem Wissenschaftsmuseum: Der Physiker Michael Decker vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist neuer Generaldirektor des Deutschen Museums in München. Er trat zum 1. Juni die Nachfolge von Wolfgang M. Heckl an, der nach mehr als 20 Jahren in den Ruhestand geht.