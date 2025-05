Deutsches Museum: Deutsches Museum bekommt neuen Chef

Museum und TUM-Lehrstuhl

Am KIT leitete der 59-Jährige bislang den Bereich Informatik, Wirtschaft und Gesellschaft. In München steht er künftig nicht nur an der Spitze des berühmten Technik- und Wissenschafts-Museums, sondern übernimmt auch den Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation an der Technischen Universität (TUM). Am 2. Juni sollen der Physiker in sein Amt eingeführt und Heckl verabschiedet werden.