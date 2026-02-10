Das Jahr 2026 steht auf der Veste Heldburg ganz im Zeichen Herzog Georgs II. Anlässlich seines 200. Geburtstages wird im Deutschen Burgenmuseum die Sonderausstellung „Herzog – Bauherr – Künstler. Georg II. von Sachsen-Meiningen und die Veste Heldburg“ zu sehen sein. Am Montagabend ist er in gewisser Weise wieder in die Gemäuer der Veste eingezogen. Der Förderverein Veste Heldburg übergab dem Deutschen Burgenmuseum eine Porträtbüste des bekannten Theaterherzogs.