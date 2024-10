Jaenicke selbst ist oft in Drama- oder Krimi-Rollen zu sehen. Aktuell ist er allerdings in einer Sketch-Comedy zu erleben. Im ARD-Format "Smeilingen - Ein Dorf wie Du und Ich" spielt Jaenicke zusammen mit seinem Kollegen Heino Ferch ein kurioses Dorfpolizisten-Duo. Die Serie ist vom 1. November (21.45 Uhr) an in der ARD zu sehen, zuvor schon in der Mediathek.